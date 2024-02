Gaza: Borrell, situazione in Medio Oriente principale minaccia stabilità globale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le interruzioni della libertà di navigazione hanno conseguenze che vanno oltre le perdite economiche. Non è solo una questione di qualche giorno in più o di qualche dollaro in più. Si tratta di pace e stabilità. Ecco perché abbiamo lavorato attivamente con i nostri partner internazionali per ripristinare la sicurezza marittima nel Mar Rosso e stiamo lavorando a una nuova operazione marittima che chiamiamo Aspides", ha spiegato rimarcando la natura difensiva della missione europea. Può servire solo a proteggere le navi mercantili, a scoraggiare gli attacchi con la sua presenza e a rafforzare la consapevolezza della situazione marittima. Il nostro scopo non è quello di condurre attacchi, ma solo di difendere. La missione sarà avviata, e spero che venga approvata dai miei colleghi ministri degli Esteri il prossimo 19 febbraio", ha concluso Borrell. (Beb)