Ucraina: l'ambasciatore tedesco a Mosca vuole riportare la Russia al tavolo dei negoziati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciatore di Germania a Mosca, Alexander von der Wenge Lambsdorff, ha dichiarato che considera quale suo più importante compito riportare la Russia al tavolo dei negoziati con l'Ucraina. Intervistato dal settimanale “Stern”, il diplomatico ha affermato: “Vorrei contribuire a far sì che non perdiamo la finestra di opportunità quando la Russia sarà pronta a trattare”. Allo stesso tempo, Lambsdorff ha avvertito di non aspettarsi una rapida conclusione della guerra mossa da Mosca contro l'ex repubblica sovietica. Secondo l'ambasciatore, il presidente russo “Putin crede che il tempo sia dalla sua parte, dobbiamo prepararci per un lungo confronto”. Lambsdorff ha infine ricordato il suo primo incontro con il titolare del Cremlino, avvenuto a dicembre per la presentazione delle credenziali: “Ho percepito una grande determinazione in Putin, sul piano sia interno sia internazionale, non si discosta dai suoi obiettivi di guerra”. (Geb)