- La produzione industriale della Francia a dicembre è aumentata dell'1,1 per cento su base mensile. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). La sola produzione manifatturiera è cresciuta dell'1,2 per cento, mentre per le industrie agroalimentari la crescita è stata dell'1,5 per cento. Per i materiali di trasporto, invece, l'aumento è stato dell'1,6 per cento. (Frp)