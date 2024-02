Siria: Ong, almeno tre morti in raid aerei israeliani sud di Damasco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E’ di almeno tre morti il bilancio di un presunto attacco aereo israeliano che ha preso di mira una fattoria apparentemente al movimento libanese Hezbollah sulla strada tra Aqraba e Sayeda Zeinab, a sud di Damasco, in Siria, secondo quanto riferito dall’Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr). Si tratterebbe di un cittadino iraniano, di un iracheno e di un'altra persona la cui identità rimane sconosciuta. L’organizzazione non governativa con sede a Londra, presente sul terreno con una fitta rete di fonti, riferisce che gli attacchi aerei israeliani hanno preso di mira anche un’altra posizione, evacuata in precedenza, vicino alla città di Al Ghezlaniyah, sulla strada per l'aeroporto internazionale di Damasco, e vi sono notizie non confermate di altre vittime. Nel frattempo, le difese aeree del governo siriano fedele al presidente Bashar al Assad hanno tentato di intercettare i missili israeliani, ma alcuni sono riusciti a raggiungere i loro obiettivi. Il Sohr ha documentato otto attacchi attribuiti a Israele in Siria nel 2024: cinque raid aerei e tre attacchi d’artiglieria che hanno distrutto 17 obiettivi, tra cui edifici, depositi di armi e munizioni, quartier generali e veicoli. Questi attacchi hanno causato in tutto 24 morti e sette feriti. (Lib)