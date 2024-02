Cisgiordania: fonti stampa, forze Israele fanno irruzione a Jenin, quattro palestinesi arrestati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze israeliane hanno fatto irruzione, questa mattina all'alba, nella città di Jenin, nel nord della Cisgiordania, arrestando quattro cittadini palestinesi. Secondo fonti locali citate dall'agenzia di stampa palestinese "Wafa", otto carri armati israeliani hanno fatto irruzione nella città dal posto di blocco di Al Jalama, in concomitanza con un'incursione di altri dieci veicoli provenienti da via Nablus. Nello specifico, le forze israeliane sarebbero entrate in una casa nel quartiere di Al Beidar, scontrandosi con giovani palestinesi. (Res)