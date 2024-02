Gaza: colpiti uffici Enabel, Belgio convoca ambasciatrice Israele

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Belgio ha deciso di convocare l'ambasciatrice di Israele in Belgio dopo che un raid aereo a Gaza ha colpito gli uffici di Enabel a Gaza, l'agenzia belga per lo sviluppo. Lo ha confermato ieri sera, in tarda serata, la ministra degli Esteri belga, Hadja Lahbib, tramite un messaggio pubblicato su X. "Gli uffici di Enabel, l'agenzia belga per lo sviluppo, sono stati bombardati e distrutti. Prendere di mira edifici civili è inaccettabile. Assieme a Caroline Gennez - ministra della Cooperazione e dello sviluppo belga - abbiamo convocato l'ambasciatrice israeliana per andare a fondo della questione", si legge nel messaggio di Lahbib. (Beb)