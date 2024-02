Campania: Piccerillo (Lega), bloccati accessi a registri e finanziamenti per Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sistema di registrazione dei volontari della Protezione Civile e le relative procedure di finanziamento "sono ancora in stallo totale". E' quanto rileva la consiegliera regionale della Lega, Antonella Piccerillo, che in queste ore ha depositato un'interrogazione diretta al presidente di giunta Vincenzo De Luca chiedendo chiarezza su quanto sta accadendo negli uffici regionali."Annotiamo una totale confusione sul piano dei sussidi e sull'organizzazione dell'Aib qui in Campania", ha detto Piccerillo che ha sottolineato come le associazioni e i gruppi locali della Protezione civile siano in apprensione per la mancata assegnazione di mezzi e attrezzature indispensabili per incrementare le operazioni attive in caso di calamità e di monitoraggio delle aree a rischio. "E' tutto fermo: nessuna risorsa e un blocco totale delle attività di formazione Aib dei volontari in prossimità della stagione estiva, quando gli incendi boschivi fanno più danni. De Luca ha burocratizzato le procedure e limitato la fluidità degli interventi in contesti emergenziali, mettendo a rischio le comunità coinvolte - ha aggiunto Piccerillo -. E' necessario il miglioramento di tutti gli strumenti di coordinamento e di governance per assicurare una capacità di azione efficace e idonea tanto al pattugliamento quanto alla lotta attiva agli incendi laddove ci sia bisogno e, inoltre, esige un programma in ottica di favorire sinergia tra le diverse associazioni e la Regione". "Chiedo fermamente al presidente De Luca di agire subito e fornire la risposta migliore per l'incolumità di tutti", ha concluso. (Ren)