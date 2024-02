Stellantis: Gribaudo (Pd), inaccettabili 'minacce' di ridimensionamento, governo intervenga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo con sconcerto l'eventualità annunciata da Tavares di ridurre i posti di lavoro di Stellantis a Mirafiori e Pomigliano d'Arco se non arriveranno incentivi statali all'auto elettrica. C'è un evidente problema nel nostro Paese e in regione Piemonte di classe dirigente politica che non è in grado di assicurare piani industriali e accordi seri che garantiscano la produzione industriale e i posti di lavoro". Lo afferma la deputata democratica, vicepresidente del Pd, Chiara Gribaudo. "Dalla nascita di Stellantis - aggiunge - si è osservato un continuo ridimensionamento della forza lavoro negli enti centrali di Mirafiori, migliaia sono i posti di lavoro già persi tra gli impiegati della ex Fiat senza contare l'impatto devastante su tutto l'indotto. Ora queste minacce sugli stabilimenti produttivi sono inaccettabili". (segue) (Rin)