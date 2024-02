Stellantis: Gribaudo (Pd), inaccettabili 'minacce' di ridimensionamento, governo intervenga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La politica di Stellantis ha portato ad aprire fabbriche in Marocco e minaccia di chiuderle in Italia, tutto questo in Francia non avviene perché lo stato è presente direttamente e indirettamente nel definire le politiche industriale del settore automobilistico. Il governo del made in Italy si attivi immediatamente per conoscere le vere intenzioni di Stellantis e il Presidente Cirio alzi la voce visto che è il coordinatore delle regioni al tavolo nazionale. Entrambi facciano quanto in loro potere per garantire il milione di veicoli prodotti in Italia promesso a suo tempo", conclude Gribaudo. (Rin)