Usa: aereo di piccole dimensioni si schianta su un'abitazione in Florida, diverse vittime

- Un aereo monomotore si è schiantato ieri sera su un parcheggio per abitazioni mobili a Clearwater, circa 32 chilometri a ovest di Tampa, in Florida, causando la morte di diverse persone e danneggiando almeno quattro abitazioni. Lo ha riferito il capo dei vigili del fuoco di Clearwater, Scott Ehlers, secondo cui il velivolo ha centrato in pieno una delle abitazioni e "ci sono diverse vittime, sia tra le persone a bordo dell'aereo che tra quelle all'interno della casa mobile". Prima dello schianto, il pilota del velivolo aveva contattato l'aeroporto più vicino denunciando un'avaria al motore. (Was)