Germania: oggi lo sciopero del trasporto pubblico locale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in corso oggi in Germania, tranne in Baviera, lo sciopero di 24 ore del trasporto pubblico locale, indetto dall'Unione dei sindacati del settore dei servizi (Ver.di). Come riferisce l'emittente televisiva “Zdf”, autobus, metropolitane, tram e ferrovie urbane sono fermi “in più di 80 città”. L'astensione dal lavoro interessa circa 90 mila dipendenti di oltre 120 aziende municipali dei trasporti. La Ver.di ha proclamato lo sciopero come strumento di pressione per ottenere migliori condizioni di lavoro dal rinnovo del contratto collettivo.(Geb)