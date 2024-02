Usa: approvata vendita di 31 droni Predator all'India

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha notificato al Congresso federale l'approvazione per la vendita di 31 droni armati Predator all'India. Il dipartimento aveva già notificato l'approvazione all'azienda statunitense General Atomics, e il produttore di droni ha informato degli sviluppi il governo del premier Narendra Modi, incluso il dipartimento della sicurezza. Secondo quanto trapelato da Washington la Marina indiana riceverà inizialmente 15 droni su 31, mentre l’esercito indiano e l’aeronautica indiana ne riceveranno otto ciascuno. Il portavoce del dipartimento di Stato Usa Mathew Miller ha detto che, "in generale, il partenariato di difesa tra Stati Uniti e India ha visto una crescita significativa negli ultimi dieci anni. L’accordo sui droni è una proposta di vendita annunciata durante la visita del primo ministro Modi lo scorso anno. Riteniamo che offra un potenziale significativo per far avanzare ulteriormente la cooperazione tecnologica strategica con l’India e la cooperazione militare nella regione". Miller ha ricordato che il Congresso "svolge un ruolo importante nel processo di trasferimento delle armi degli Stati Uniti" e che ogni notifica formale è preceduta da consultazioni fra i suoi membri. (Was)