Indonesia: presidenziali, candidati promettono riforma del fisco per aumentare le entrate

- I tre principali candidati alle elezioni presidenziali in programma questo mese in Indonesia hanno avanzato proposte di riforma del sistema fiscale per rafforzare le casse dello Stato tramite la creazione di una nuova agenzia di riscossione fiscale, nonostante lo scetticismo della comunità fiscale e aziendale del Paese. La creazione di un nuovo ente fiscale è da tempo oggetto di discussione in Indonesia come possibile strumento per affrontare il cronico problema delle scarse entrate dello Stato, a fronte del fallimento nell'adozione di soluzioni più dirette come l'espansione della base fiscale. L'Indonesia ha gestito relativamente bene le sue finanze durante i dieci anni di mandato del Presidente Joko Widodo, ma la sua capacità di spesa è limitata da un tetto del deficit, dagli oneri legati ai sussidi energetici e da crescenti interessi sul debito. (segue) (Fim)