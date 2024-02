Indonesia: presidenziali, candidati promettono riforma del fisco per aumentare le entrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Indonesia eleggerà un nuovo presidente il 14 febbraio, e tutti e tre i candidati si sono impegnati a trasferire la responsabilità del dipartimento delle imposte dal ministero delle Finanze alla presidenza. Il ministro della Difesa Prabowo Subianto, candidato favorito dai sondaggi, ha fissato come obiettivo in caso di vittoria alle elezioni un rapporto tra entrate fiscali e Pil del 18 per cento, che equivarrebbe a maggiori entrate fiscali per circa 100 miliardi di dollari in entrate fiscali aggiuntive. "Una nuova agenzia renderà le autorità fiscali più forti e integrate", ha dichiarato Drajad Wibowo, un economista consulente Prabowo, aggiungendo che la nuova agenzia potrebbe migliorare la capacità di contrasto dell'evasione fiscale (segue) (Fim)