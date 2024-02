Indonesia: presidenziali, candidati promettono riforma del fisco per aumentare le entrate (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex Governatore di Jakarta Anies Baswedan ha promesso in caso di vittoria alle elezioni di ridurre la tassazione a carico della classe media e di aumentarla per i più ricchi, ponendo come obiettivo entrate fiscali comprese tra il 13 e il 16 per cento del Pil. Anche l'ex governatore punta sulla creazione di una nuova agenzia, modellata sull'Internal Revenue Service degli Stati Uniti, come spiegato dall'economista della sua campagna elettorale, Wijayanto Samirin. Infine, l'ex Governatore di Giava Centrale Ganjar Pranowo ha promesso di raddoppiare le dimensioni del bilancio dell'Indonesia, che attualmente ammonta a 216 miliardi di dollari, contrastando l'evasione fiscale con un'applicazione più rigorosa della legge e tramite la creazione di un sistema di riscossione fiscale digitale affidato a nuova agenzia. (Fim)