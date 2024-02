Germania: candidature ad arruolamento nelle Forze armate diminuite nel 2023 a 43.200

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Le Forze armate della Germania (Bundeswehr) hanno registrato nel 2023 un declino delle candidature all'arruolamento rispetto al 2022, pari a 700 domande in meno per un totale di 43.200. È quanto comunicato dal ministero della Difesa tedesco, come riferisce il settimanale “Der Spiegel”. Al 30 novembre dello scorso anno, gli effettivi della Bundeswehr erano circa 182 mila. L'obiettivo è aumentare la forza a 203 mila unità di personale entro il 20231. Per colmare le lacune attuali e raggiungere tale soglia, il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius sta valutando la riattivazione del servizio militare obbligatorio, sospeso in Germania nel 2011. (Geb)