Energia: Germania, per Eon utile rettificato di 9,4 miliardi di euro nel 2023

- Il gruppo per l'energia tedesco Eon ha pubblicato i dati preliminari sull'esercizio 2023, secondo cui l'utile rettificato prima di interessi, imposte, deprezzamento e ammortamenti (Ebitda) ha raggiunto i 9,4 miliardi di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt2, il risultato supera le previsione, che stimavano un ammontare compreso tra gli 8,6 e gli 8,8 miliardi di euro. A sua volta, il surrplus rettificato di 3,1 miliardi di euro ha superato la previsione che lo dava a 2,9 miliardi di euro. Eon giustifica queste cifre tra l'altro con gli effetti operative nel settore delle reti. L'azienda è uno dei più grandi operatori di distribuzione in Europa, con circa 1,6 milioni di chilometri di reti di elettricità e gas. Eon guadagna anche con il comparto delle soluzioni per i clienti, ossia con la vendita di energia elettrica e gas. (Geb)