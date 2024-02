Sport: Peru e Paraguay candidate a Panamericani 2027, polemiche dalla Colombia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno le capitali di Perù e Paraguay, Lima e Assunzione, a contendersi l'ospitalità dei Giochi panamericani del 2027, evento che era inizialmente destinato a tenersi nella città colombiana di Barranquilla. Le due città, si legge in una nota del comitato organizzatore, Panam Sports, "hanno consegnato ufficialmente tutti i requisiti per essere parte della competizione" e aspirare a organizzare l'edizione numero XX della manifestazione. Il 3 gennaio Panam Sports faceva sapere di aver deciso "all'unanimità" e in modo "irreversibile" di revocare il mandato a Barranquilla. Una decisione "presa dopo le innumerevoli inadempienze" del "contratto vigente". Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, aveva rimandato al predecessore, Ivan Duque, la responsabilità dei mancati pagamenti richiesti dalla Panams e ottenuto una proroga dei termini fino al 31 gennaio 2024. (segue) (Mec)