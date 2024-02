Stellantis: Calenda, governo non risponda a ricatto con rialzo sussidi pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

19 luglio 2021

- La risposta del governo al “ricatto di Stellantis non deve essere quella di farsi trascinare in un’asta annuale a rialzo sui sussidi pubblici. Non possiamo ogni anno trovarci a ridiscutere delle fabbriche vs soldi pubblici”. Lo scrive sui social il leader di Azione Carlo Calenda che spiega: “Oramai è chiaro che Stellantis è francese e che tratterà l’Italia come un qualsiasi altro mercato. Prova ne sia il fatto che Elkann, che aveva dato le usuali e inutili garanzie su fabbriche e posti di lavoro, rimane chiuso in uno sprezzante silenzio. Parla Tavares perché comanda solo Tavares”. L'ex ministro ammette che “ci siamo arrivati con anni di ritardo e dopo aver facilitato questa vendita con i soldi dei cittadini. Una follia che solo in un paese senza alcuna cultura industriale nella politica poteva accadere. Dopo Ilva un altro brillante risultato del Conte due”. Il leader di Azione propone dunque di “varare un Piano Competitività Nazionale per tutte le aziende articolato su tre punti: Industria 4.0 allargata ad ambiente ed energia; Formazione 4.0 e messa a terra degli ITts su cui si sta andando lentissimi; Diminuzione del costo dell’energia attraverso la redistribuzione dei proventi delle aste Ets come fanno in Germania”. “Dobbiamo tenere a mente che migliaia di imprese rimangono in Italia, investono ed esportano. Sarebbe assurdo - conclude - sostenere solo quelle che minacciano di scappare e possiedono dei giornali”.(Rin)