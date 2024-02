Agricoltura: Bonelli (Avs), protesta va ascoltata, destra strumentalizza ma è responsabile crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La protesta dei trattori “va ascoltata. La destra invece la strumentalizza e la premier Giorgia Meloni dice menzogne”. Lo ha detto Angelo Bonelli, leader di Europa verde e deputato di Verdi e Sinistra, sul “Corriere della Sera”. “Dice di aver agito in favore degli agricoltori, quando al Parlamento Ue il suo partito ha votato la Pac (Politica agricola comune, ndr ), il piano agricolo europeo. Dove, tra le altre, c'è la norma che prevede che il 5 per cento dei terreni deve rimanere incolto. Ma non solo. Nella Finanziaria di quest'anno è stata ripristinata l'Irpef sui terreni agricoli”. La Pac in Europa “è stata votata il 21 novembre 2021 dalla Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Pd. La destra sta dando la colpa di ciò che sta succedendo alla transizione ecologica, quando è esattamente il contrario. La siccità ha portato in un anno sei miliardi di danni agli agricoltori. La siccità è un effetto del cambiamento climatico. E poi c'è il problema delle multinazionali. La grande distribuzione ha messo in ginocchio la piccola agricoltura con politiche di strangolamento, portando prodotti alimentari acquistati a basso costo dall'estero e costringendo l'agricoltura italiana ad accettare prezzi imposti”, conclude.(Run)