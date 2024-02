Francia: ministero Difesa commissione 109 obici Caesar a Nexter

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa francese ha annunciato di aver commissionato 109 obici Caesar Mark 2 di nuova generazione alla società Nexter. Secondo quanto si legge in un comunicato, la consegna è prevista per il 2026. La commessa ha un valore di circa 350 milioni di euro. I nuovi modelli di Caesar comprendono una cabina blindata, una motorizzazione più potente e nuovi programmi per i lanci. La Francia è equipaggiata con questo tipo di obici dal 2008. (Frp)