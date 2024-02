Gaza: fonti stampa, da Israele garanzie all'Egitto, nessuna migrazione di massa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Israele ha assicurato al Cairo che qualsiasi operazione militare lungo il confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto non provocherà una migrazione di massa di palestinesi verso il territorio egiziano. Lo ha reso noto l'emittente israeliana "Kan", citando una fonte egiziana informata, secondo cui le preoccupazioni del Cairo sull’asse Salah al Din “Filadelfia”, che collega l'Egitto e la Striscia di Gaza, non riguardano un'operazione israeliana in sé, ma la prospettiva che essa possa causare l'arrivo di un gran numero di palestinesi nella penisola del Sinai. Secondo la stessa fonte, l'Egitto è sempre più sospettoso rispetto alle intenzioni del governo israeliano e chiede quindi garanzie, non accontentandosi di promesse verbali. Nel frattempo, una fonte della sicurezza egiziana ha confermato all'emittente "Al Qahera News" l'inesistenza di un imminente accordo con Israele sull'asse di Filadelfia o l'installazione di dispositivi tecnologici nell'area. "Non ci sono nuovi accordi di sicurezza sull'asse", ha affermato la fonte. L'asse di Filadelfia fa parte di una zona cuscinetto tra Egitto e Israele, che si estende per 14,5 chilometri dal Mar Mediterraneo al valico di Kerem Shalom. (Res)