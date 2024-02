Germania: legge di bilancio 2024 oggi al voto del Bundestag

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge di bilancio per il 2024 sarà sottoposta oggi al voto definitivo del Bundestag, con spese per 476,8 miliardi di euro e nuovo debito pari a 39 miliardi. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", per la prima volta dalla crisi del Covid-19, viene rispettato il "freno all'indebitamento", ossia il vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione tedesca. La maggior parte delle risorse, pari a 175,6 miliardi di euro, è destinata al ministero del Lavoro e degli Affari sociali. Alla difesa vengono in riservati 52 miliardi di euro a cui se ne aggiungono altri 19,8 dal fondo speciale per le Forze armate da cento miliardi di euro. In totale, le spese militari toccano il massimo storico di 71,8 miliardi di euro e la Germania raggiunge per la prima volta l'obiettivo Nato di stanziare per la difesa il 2 per cento del Pil. Con riguardo agli investimenti pubblici, nella legge di bilancio vengono mobilitati 70,5 miliardi di euro. (Geb)