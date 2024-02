Giappone: fonti diplomatiche, vertice trilaterale con Cina e Corea del Sud non prima di maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giappone, Cina e Corea del Sud non organizzeranno un vertice trilaterale prima di maggio, poiché Pechino intende valutare attentamente le situazioni politiche nei due Paesi vicini nei mesi a venire. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Kyodo", che cita fonti diplomatiche giapponesi. Il presidente cinese Xi Jinping intenderebbe osservare l'evoluzione delle difficoltà scontate sul fronte interno dal primo ministro Fumio Kishida, e valutare l'esito delle elezioni generali in programma in Corea del Sud nel mese di aprile, hanno detto le fonti. In Giappone, il tasso di approvazione del Governo Kishida è crollato ai minimi storici da quando è entrato in carica nell'ottobre 2021, e lo scandalo dei fondi non dichiarati al fisco dalle correnti del Partito liberaldemocratico ha gettato un'ulteriore ombra sulla stabilità del governo. Lo scorso novembre, i ministri degli Esteri di Giappone, Cina e Corea del Sud si sono incontrati a Busan e hanno concordato di accelerare i loro sforzi per organizzare il primo vertice trilaterale dal dicembre 2019 "in una data tempestiva e appropriata". (segue) (Git)