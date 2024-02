Giappone: fonti diplomatiche, vertice trilaterale con Cina e Corea del Sud non prima di maggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud, che presiede quest'anno la presidenza di turno del dialogo trilaterale, puntava inizialmente a organizzare il vertice entro la fine del 2023, ma ha rinunciato quando i ministri degli Esteri non sono riusciti a trovato l'intesa su una data specifica. Secondo le fonti citate da "Kyodo", i negoziati tesi a definire la data dell'incontro trilaterale tra Kishida, Xi e il presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol sono bloccati, e da parte cinese non è giunta risposta alle proposte formulate dagli altri due Paesi. Il 28 aprile sono in programma in Giappone tre elezioni suppletive per la Camera dei Rappresentanti che daranno un'idea della tenuta del governo giapponese, mentre le elezioni generali in programma in Corea del Sud il 10 aprile saranno un banco di prova per il presidente Yoon, che si è insediato nel maggio 2022. Durante un discorso sugli obiettivi della politica estera del Paese per il 2024 tenuto questa settimana, la ministra degli Esteri giapponese Yoko Kamikawa ha detto che Tokyo sostiene gli sforzi di Seul per organizzare il vertice trilaterale. (Git)