Russia: governatrice Banca centrale, yuan cinese ha rimpiazzato dollaro nelle nostre operazioni

- Lo yuan cinese è diventata la valuta principale nelle operazioni economiche estere della Russia. Lo ha annunciato la governatrice della Banca centrale, Elvira Nabiullina. “Fino al 2022, nelle nostre riserve c’era una quota significativa di dollari ed euro. Ciò era dovuto al fatto che i contratti di commercio estero erano in gran parte stipulati in queste valute. Ora, l’attività economica estera sta passando molto attivamente all’uso di altre divise, principalmente lo yuan”, ha detto Nabiullina, alludendo alle sanzioni internazionali inflitte a Mosca dopo l’invasione russa dell’Ucraina. Stando ai dati condivisi dalla governatrice, la quota dello yuan nelle esportazioni russe è passata dallo 0,4 per cento di due anni fa all’attuale 34,5 per cento. Nello stesso periodo, la quota della valuta cinese nelle importazioni è passata dal 4,3 al 36,4 per cento. In qualità di presidente di turno del gruppo Brics nel 2024, la Russia si “presenterà con un’agenda fitta” e guiderà la cooperazione nell’uso dello yuan e di altre valute, ha concluso Nabiullina. (Rum)