Taiwan: Kuomintang ottiene presidenza e vicepresidenza del parlamento

- Han Kuo-yu e Johnny Chiang, del partito d’opposizione Kuomintang (Kmt), sono stati rispettivamente eletti alla presidenza e alla vicepresidenza del parlamento monocamerale di Taiwan. Entrambi sono risultati vincitori al ballottaggio con 54 voti ciascuno, contro i 51 ottenuti dagli avversari del Partito progressista democratico (Dpp) You Si-kun e Tsai Chi-chang, rispettivamente presidente e vicepresidente della precedente legislatura. Gli otto parlamentari del Partito popolare di Taiwan (Tpp) si sono astenuti dal voto in entrambi i ballottaggi. Il nuovo parlamento si è insediato ieri, dopo le elezioni legislative disputate il 13 gennaio. Per la prima volta dal 2004, nessun partito ha ottenuto la maggioranza assoluta in parlamento: il Dpp ha guadagnato 51 dei 113 seggi in palio, il Kmt 52 e il Tpp otto. Altri due sono occupati da parlamentari indipendenti, Kao Chin Su-mei e Chen Chao-ming, affiliati al Kmt. A seguito del voto, il Dpp ha pubblicato un comunicato stampa in cui si è congratulato con Han, auspicando che continui a tutelare “la sovranità (dell’isola) e a rafforzarne lo status internazionale”. Han, da parte sua, ha espresso gratitudine al predecessore del Dpp You Si-kun, evidenziando il suo “grande contributo” alla democrazia taiwanese negli ultimi 42 anni. (Res)