Argentina: ondata di calore spinge domanda elettricità ad un record storico

- Il sistema elettrico argentino ha superato ieri il record storico di domanda, nel pieno di un'ondata di calore che interessa gran parte del territorio nazionale. Lo ha confermato in un comunicato il dipartimento dell'Energia. Il record precedente era stato registrato nel marzo dello scorso anno. Il dipartimento ha già annunciato l'adozione di misure per garantire l'approvvigionamento energetico, compresa l'importazione di energia. "Queste misure cercano di mitigare un sistema che oggi è saturo e sull'orlo del collasso, prodotto di anni di mancanza di investimenti e di tassi congelati", afferma il documento, che aggiunge che "questi fattori hanno generato un'estrema vulnerabilità del sistema". Nell'area metropolitana di Buenos Aires (Amba), un blackout ha interessato 60.000 utenti ieri sera a causa della forte domanda. Il Servizio meteorologico nazionale (Smn) ha avvertito che la città di Buenos Aires e dieci province sono in allerta rossa a causa delle alte temperature.(Abu)