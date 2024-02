Russia-Ecuador: ministero Esteri, decisione Quito di trasferire attrezzature russe agli Usa frutto di pressioni esterne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione dell’Ecuador di trasferire attrezzature russe agli Stati Uniti è stata avventata ed è stata assunta sotto la forte pressione di parti interessate esterne. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova. In precedenza, il presidente ecuadoriano Daniel Noboa aveva affermato che il suo Paese non si rifiuterà di trasferire delle vecchie attrezzature russe negli Stati Uniti nonostante l'opposizione di Mosca. Secondo Noboa, entro la fine di gennaio il governo ecuadoriano sostituirà le vecchie attrezzature russe e ucraine con nuove provenienti dagli Stati Uniti, per un valore di 200 milioni di dollari. Tuttavia, il presidente non ha specificato di che tipo di attrezzatura si tratti, se per uso militare o civile. Commentando la notizia, Zakharova ha dichiarato che Mosca “osserva attentamente le dichiarazioni del presidente ecuadoriano Daniel Noboa”. "I nostri partner conoscono bene le disposizioni dei contratti, che prevedono l'obbligo di utilizzare i beni forniti per gli scopi dichiarati e di non trasferirli a terzi senza il consenso da parte russa", ha affermato la portavoce. Zakharova ha osservato che “una decisione così avventata è stata presa dalle autorità ecuadoriane sotto la forte pressione di attori interessati esterni”. "Se si trattasse di "rottami metallici", come li chiamano in Ecuador, difficilmente Washington offrirebbe in cambio attrezzature moderne, e per una cifra piuttosto impressionante. Speriamo che a Quito ne siano consapevoli", ha concluso la portavoce del ministero degli Esteri russo. (Rum)