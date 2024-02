Usa-Australia: Blinken sente omologa Wong, focus su crisi in Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con la ministra degli Esteri australiana Penny Wong in merito ai rispettivi viaggi in Medio Oriente. Lo riferisce tramite una nota il dipartimento di Stato Usa. Blinken e Wong hanno sottolineato l'importanza dell'assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza. I due funzionari hanno anche sottolineato la necessità di proteggere le vite civili nella Striscia, e hanno chiesto ad Hamas di rilasciare immediatamente tutti gli ostaggi sequestrati durante l'attacco a Israele del 7 ottobre scorso. Il Segretario ha sottolineato l'importanza di proteggere il flusso di merci e di rispondere agli attacchi delle milizie yemenite Houthi contro la navigazione commerciale nel Mar Rosso. (Was)