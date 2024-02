Armenia: Pashnyan in Kazakhstan per Consiglio intergovernativo eurasiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro armeno Nikol Pashinyan si è recato in Kazakhstan per partecipare ai lavori di una riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico. Lo ha riferito venerdì l'ufficio stampa del governo armeno. "Pashinyan si è recato in visita di lavoro in Kazakhstan. Ad Almaty, il primo ministro parteciperà oggi alla prossima riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico", si legge in un comunicato pubblicato sul sito web del governo. (Res)