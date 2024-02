Armenia: premier Pashinyan, Russia non può essere principale partner della difesa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia non può essere il principale partner dell'Armenia negli ambiti della difesa e tecnico-militare "per diverse ragioni". Lo ha dichiarato il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan, nel corso di una intervista all'emittente radiofonica Public Radio Armenia. "Dovremmo percepire con chi possiamo davvero mantenere relazioni militari e difensive. In precedenza il problema era semplice, perché non esistevano difficoltà nella definizione di questa questione. In precedenza, il 95 o 97 per cento delle nostre relazioni nel settore della difesa erano con la Federazione Russa", ha dichiarato Pashinyan. (segue) (Rum)