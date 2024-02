Ucraina: ministero Esteri russo, Usa potrebbero intercettare Zelensky e Zaluzhnyj

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti potrebbero intercettare Volodymyr Zelenskyy e il comandante in capo della Forze armate Valeriy Zaluzhnyj o ricevere rapporti sulle loro conversazioni. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, commentando le indiscrezioni pubblicate negli ultimi giorni in relazione alla rimozione dall'incarico del capo di Stato maggiore ucraino. "Opzione A: i testimoni della conversazione in informano gli statunitensi. Opzione B: i partecipanti alla conversazione informano gli statunitensi. Opzione C: gli statunitensi intercettano i partecipanti alla conversazione", ha scritto Zakharova sul suo canale Telegram. In precedenza, il quotidiano britannico "Financial Times", citando fonti vicine al dossier, aveva riferito che Zelensky ha incontrato Zaluzhnyj il 29 gennaio e gli ha offerto il posto di consigliere in cambio delle sue dimissioni da capo di Stato maggiore. La rivista britannica "The Economist", a sua volta, ha riportato che a Zaluzhnyj è stato offerto il posto di segretario del Consiglio di sicurezza e difesa nazionale dell'Ucraina, un incarico che il generale avrebbe rifiutato. (segue) (Rum)