Ucraina: ministero Esteri russo, Usa potrebbero intercettare Zelensky e Zaluzhnyj (2)

- Secondo il settimanale britannico, all'attuale capo della Direzione principale dell'intelligence del ministero della difesa ucraino (Gur), Kirill Budanov, è stato offerto il posto di comandante in capo delle Forze armate ucraine, ma anche lui avrebbe "rifiutato all'ultimo momento". La rivista, citando uno stretto collega di Budanov, riferisce che il numero uno dell'intellingence militare non gradirebbe questo incarico pur accettando il fatto che "non spetta a lui prendere tali decisioni". "The'Economist" e il "Financial Times" riferiscono inoltre che fra i candidati per l'incarico di capo di Stato maggiore delle Forze armate ucraine c'è anche il comandante delle forze di terra, Alexander Syrsky. Secondo fonti dell'emittente televisiva statunitense "Cnn", Zelensky firmerà il decreto sulla rimozione dall'incarico di Zaluzhnyj entro la fine di questa settimana. (Rum)