Kazakhstan: Almaty ospita oggi riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La città di Almaty, in Kazakhstan, ospita oggi una riunione in presenza del Consiglio intergovernativo eurasiatico. All'incontro parteciperanno i capi di governo dei Paesi membri dell'Unione economica eurasiatica e del Consiglio intergovernativo eurasiatico: il primo ministro dell'Armenia, Nikol Pashinyan; il primo ministro della Bielorussia, Roman Golovchenko; Alikhan Smailov, primo ministro del Kazakhstan; Akylbek Japarov, presidente del Consiglio dei ministri del Kirghizistan; Mikhail Mishustin, capo del Governo della Federazione Russa, e Bakytzhan Sagintaev, presidente del Consiglio dell'Unione economica eurasiatica. L'ordine del giorno della riunione prevede discussioni in merito allo stato attuale e le prospettive per lo sviluppo del sistema informativo integrato dell'Uee, il piano d'azione per lo sviluppo del commercio elettronico nell'area dell'Unione e l'interazione delle reti ferroviarie dei Paesi membri (segue) (Res)