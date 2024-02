Kazakhstan: Almaty ospita oggi riunione del Consiglio intergovernativo eurasiatico (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il Consiglio intergovernativo eurasiatico esaminerà la situazione macroeconomica nei Paesi dell'Uee e le proposte per garantire uno sviluppo economico sostenibile. È prevista una discussione in merito all'attuazione del progetto congiunto dei Paesi membri dell'Uee sul trasporto ferroviario e multimodale accelerato di prodotti agricoli e alimentari "Eurasian Agroexpress", nonché una revisione della lista dei progetti prioritari per l'integrazione infrastrutturale nel settore dei trasporti. Dal primo gennaio 2024 l'Armenia ha assunto la presidenza degli organi direttivi dell'Unione economica eurasiatica. (Res)