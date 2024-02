Usa: Senato, democratici puntano a votare su nuovi aiuti a Kiev la prossima settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato degli Stati Uniti dovrebbe votare la prossima settimana il disegno di legge teso a sbloccare nuovi fondi per gli aiuti militari ad Ucraina, Israele e Taiwan, che include anche il recente accordo bipartisan per mettere in sicurezza le frontiere e porre fine alla crisi legata al crescente numero di arrivi di migranti illegali dal confine con il Messico. Lo ha detto il leader della maggioranza democratica alla camera alta del Congresso, Chuck Schumer, durante un intervento in aula. “Ci sono ancora dei punti da concordare, ma ci stiamo avvicinando ad un accordo per sbloccare fondi cruciali per affrontare le sfide globali che abbiamo di fronte: sfide semplicemente troppo importanti per rimandare ulteriormente il nostro lavoro”, ha detto, aggiungendo che il testo della risoluzione sarà finalizzato nel fine settimana. La votazione in aula, ha concluso, dovrebbe avere luogo entro mercoledì prossimo. (Was)