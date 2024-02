Usa: processo per frode a Trump, verdetto atteso entro metà febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il verdetto relativo al processo per frode ai danni di Donald Trump a New York, avviato dalla procuratrice generale dello Stato, Letitia James, dovrebbe arrivare entro la metà del mese. Lo ha detto un portavoce del tribunale al portale di informazione “The Hill”, dopo che il giudice Arthur Engoron ha inizialmente previsto una sentenza entro la fine di gennaio. La corte ha precisato che la nuova stima è preliminare, e che potrebbe essere soggetta a ulteriori variazioni. L’ufficio della procuratrice generale ha fatto causa all’ex presidente degli Stati Uniti nel 2022, accusandolo di avere gonfiato il valore degli asset gestiti dalla Trump Organization al fine di ottenere vantaggi fiscali e condizioni più vantaggiose per i prestiti chiesti a diverse banche. L’accusa ha chiesto il pagamento di una multa da 370 milioni di dollari. (Was)