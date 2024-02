Usa: Biden visita il Michigan, tensione nell'elettorato arabo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden si è recato in visita in Michigan ieri, per mobilitare il proprio elettorato in vista delle elezioni presidenziali del prossimo novembre. L'inquilino della Casa Bianca ha incontrato i leader della comunità afroamericana locale e si è confrontato con i rappresentanti del sindacato United Auto Workers (Uaw), che ha annunciato il proprio sostegno alla rielezione del presidente durante la sua visita nell'area di Detroit. Il Michigan è una delle roccaforti elettorali del Partito democratico: nel 2020 Biden ha vinto con un distacco di 12 punti percentuali da Trump tra i membri del sindacato Uaw, e ha conquistato l'87 per cento del voto afroamericano dello Stato. A causa della crisi in Medio Oriente e del sostegno statunitense alla campagna militare di Israele a Gaza, il presidente sconta però crescenti tensioni con l'elettorato di origini arabe, che proprio in Michigan è assai numeroso. Non è un caso - sottolinea la stampa Usa - che il programma della visita di Biden non includesse alcun incontro con leader della comunità araba locale, né una tappa a Dearborn, dove gli arabi americani costituiscono la componente maggioritaria della popolazione. (Was)