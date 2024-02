Giappone: Monte Fuji sovraffollato, dalla prossima estate tariffa di 2mila yen per gli scalatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Monte Fuji, uno dei simboli del Giappone e importante attrazione turistica del Paese asiatico, sconta problemi di sovraffollamento, cui le autorità intendono ovviare introducendo dalla prossima estate una tariffa d'ingresso di 2mila yen (13 dollari). Lo ha annunciato ieri il governo della prefettura di Yamanashi, secondo cui la tariffa verrà applicata a quanti si avvarranno del più noto e affollato percorso che conduce alla cima del monte. I proventi serviranno a finanziare l'introduzione di ulteriori misure di sicurezza, anche per far fronte a pratiche pericolose come i tentativi di "scalata lampo". "Tenere sotto controllo il numero degli scalatori è un compito urgente. Osserviamo un sovraffollamento", ha dichiarato il governatore di Yamanashi, Kotaro Nagasaki. Ad oggi agli scalatori è richiesto un contributo non obbligatorio di mille yen per finanziare la manutenzione e la cura del monte. Il Monte Fuji, alto 3.776 metri, sorge a cavallo tra le prefetture di Yamanashi e Shizuoka, e nel 2013 è stato inserito nel Patrimonio culturale mondiale dell'Unesco. Il principale percorso di accesso alla vetta è intervallato da 10 stazioni, e già oggi la sosta in ciascuna di esse costa 3mila yen. Il monte è solitamente aperto agli scalatori da luglio a settembre. (Git)