Usa: violazione documenti riservati, ex funzionario della Cia condannato a 40 anni di reclusione

- Joshua Schulte, un ex ingegnere informatico della Central Intelligence Agency (Cia), è stato condannato ieri a 40 anni di reclusione per una tra le più gravi fughe di informazioni riservate mai subite dall'agenzia di intelligence statunitense. Lo ha reso noto il dipartimento di Giustizia Usa, secondo cui Schulte è stato condannato per i crimini di spionaggio, hacking informatico, oltraggio alla corte, falsa testimonianza al Federal Bureau of Investigation (Fbi) e detenzione di materiale pedopornografico. Già nel luglio 2022 l'ex dipendente ella Cia era stato dichiarato colpevole da una giuria federale di Manhattan di aver causato "uno dei più audaci e dannosi atti di spionaggio nella storia americana". Schulte era stato arrestato dopo la pubblicazione nel 2017, sul sito Wikileaks, di una serie di documenti confidenziali riguardanti i metodi utilizzati dalla Cia per violare le reti informatiche di governi stranieri e organizzazioni terroristiche. (Was)