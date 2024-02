Auto: Musk, Tesla potrebbe spostare la sede legale in Texas

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto elettriche Tesla potrebbe spostare la propria sede legale dallo Stato Usa del Delaware al Texas. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Elon Musk, dopo la decisione di una corte del Delaware di annullare il maxi-compenso da 55,8 miliardi di dollari che gli era stato riconosciuto da Tesla nel 2018. Commentando la decisione su X (Twitter), Musk ha espresso l'intenzione di convocare "immediatamente" l'assemblea degli azionisti per proporre il trasferimento della sede legale. La sentenza pronunciata nel Delaware giunge a seguito di una causa legale intentata anni fa da un azionista di Tesla, Richard Tornetta, secondo cui il compenso a Musk scontava conflitti di interesse. "Non registrate mai la vostra azienda nello Stato del Delaware", ha scritto Musk, che negli scorsi anni ha già affrontato cause giudiziarie in quello Stato, ad esempio quando Twitter (ora X) gli fece causa per obbligarlo a tener fede alla proposta di acquisto del social media al prezzo di 44 miliardi di dollari. Tesla ha sede legale nel Delaware sin da prima che Musk ne assumesse la guida. (Was)