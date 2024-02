Imprese: elettronica, prezzi chip Nvidia in aumento in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I prezzi delle schede di elaborazione grafica Nvidia sono in forte aumento nella regione asiatica, a causa dei vincoli posti dagli Stati Uniti alle esportazioni di chip per l'Ia verso la Cina. Da Taiwan alla Corea del Sud, le schede grafiche RTX 4090 sono andate a ruba con l'obiettivo di rivenderle a prezzo maggiorato sul mercato cinese, tanto che secondo il quotidiano "Nikkei" il prezzo della scheda video è aumentato sino al 60 per cento rispetto a quello di lancio, poco più di un anno fa. Le RTX 4090 sono progettate per l'elaborazione grafica, ma la loro elevata potenza di calcolo le rende ideali anche per il training di modelli di intelligenza artificiale. Le schede sono assai ricercate a Hong Kong e nella Cina continentale, che scontano restrizioni alle importazioni imposte dagli Stati Uniti. (Git)