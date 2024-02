Imprese: Meta triplica l'utile nel quarto trimestre, titolo in rialzo del 14 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il titolo azionario di Meta Platforms Inc, impresa statunitense che controlla i servizi di rete sociale Facebook e Instagram, ha registrato un balzo del 14 per cento sulla borsa di New York, dopo aver divulgato i dati riguardanti l'esercizio finanziario nel quarto trimestre 2023. Tra ottobre e dicembre scorsi la società di Marck Zuckerberg ha triplicato l'utile netto a 14 miliardi di dollari. Il fatturato ha registrato un balzo del 25 per cento su base annua, mentre le spese aziendali sono calate dell'8 per cento a 23,73 miliardi di dollari, e il margine operativo è più che raddoppiato al 41 per cento: un chiaro segnale dell'efficacia delle misure di taglio dei costi adottate dalla società. Meta ha annunciato che il 26 marzo pagherà un dividendo di 50 centesimi per azione. (Was)