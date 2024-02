Giappone: la carenza di personale frena la spesa in conto capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende giapponesi faticano a realizzare i loro piani di investimento a causa della carenza di personale, che le priva della forza lavoro necessaria a intraprendere i progetti. Il sondaggio trimestrale Tankan della Banca del Giappone pubblicato a dicembre ha mostrato un aumento del 15 per cento delle spese in conto capitale pianificate dalle aziende giapponesi di tutti i settori per l'anno fiscale 2023, inclusa la spesa in software ma non quella per l'acquisto di terreni. Tuttavia, l'aumento effettivo della spesa in conto capitale nei sei mesi sino a settembre 2023 è ammontata appena al 3,9 per cento, secondo i dati pubblicati dal ministero delle Finanze: si tratta di un divario di ben 11 punti percentuali, il più alto mai registrato nel Paese dal primo semestre fiscale 2011, quando il terremoto e il disastro di Fukushima avevano gettato nel caos le catene di fornitura nazionali. Oltre alla carenza di forza lavoro, pesano sugli investimenti anche i costi elevati dei materiali. (Git)