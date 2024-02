Francia: sottratti libri antichi russi alla Biblioteca nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Biblioteca nazionale di Francia (Bnf) è stata derubata di nove libri antichi degli scrittori Aleksandr Puskin e Michail Lermontov. Lo riferisce il quotidiano "Le Monde", spiegando che i furti sono avvenuti lo scorso autunno. Il valore dei nove libri sottratti è di 450 mila euro. La Bnf si è limitata a riconoscere di essere stata vittima di un furto e di aver presentato una denuncia, senza però fornire ulteriori dettagli. Sempre in autunno anche la Biblioteca universitaria delle lingue orientali (Bulac) di Parigi e la biblioteca Diderot a Lione sono state derubate di importanti volumi di autori russi. Per quei casi le autorità francesi hanno fermato tre cittadini georgiani. "Le Monde" ricorda che i furti di antichi volumi di valore di autori come Puskin, o Nicolas Gogol sono avvenuti anche a Ginevra, Varsavia, Riga e Tartu. Le autorità polacche hanno ritrovato uno dei libri sottratti a Varsavia ad un'asta battuta a Russia. (Frp)