Turchia: polizia libera lavoratori della fabbrica Usa presi in ostaggio

- La polizia turca è riuscita a liberare i sette lavoratori della fabbrica statunitense Procter & Gamble di Gebze, tenuti in ostaggio da almeno dieci ore. Lo riferiscono le autorità locali citate dall'agenzia turca "Anadolu". L'operazione, secondo le prime ricostruzioni, si è chiusa senza che né il sequestratore, già impiegato della ditta, né gli ostaggi abbiano riportato ferite o lesioni. Il governatore della provincia di Kocaeli, Seddar Yavuz, ha detto ai cronisti che l'operazione è stata condotta in modo "fulmineo" quando l'uomo, entrato armato di pistola, si è assentato "per i suoi bisogni". L'aggressore, secondo quanto hanno riferito in giornata i media turchi, ha condotto la sua azione per per protestare contro gli attacchi israeliani a Gaza. (Tua)