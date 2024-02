Roma: il coordinamento Verdi e Sinistra sbarca anche nei Municipi, a metà febbraio l'annuncio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal Campidoglio ai quindici Municipi di Roma l'Alleanza verdi sinistra si rafforza. A quanto si apprende, a seguito dell'accordo tra i consiglieri comunali di Roma di Sinistra civica ecologista, Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, con il consigliere di Europa verde Ferdinando Bonessio, adesso in vista anche della partita elettorale delle europee di giugno nei Municipi gli eletti di Sinistra italiana, Sinistra civica ecologista ed Europa verde faranno squadra e costituiranno dei coordinamenti territoriali così come avvenuto a livello comunale. La presentazione dell'iniziativa, salvo cambiamenti delle prossime ore, è in programma per la metà di febbraio. Tra le figure di spicco della realtà politica che va a cementare nei territori l'Alleanza già esistente in Parlamento, in Regione Lazio e in Campidoglio, c'è Massimiliano Smeriglio, fondatore di Sinistra civica ecologista che ha la sua rappresentanza principale nella Capitale ma conta eletti anche in consigli comunali di altre grandi città italiane. In vista delle elezioni europee a Roma, nei Municipi, a seguito della ratifica dell'accordo sarà presentato un programma di iniziative sui temi ambientali e sociali che l'Alleanza verdi sinistra intende portare avanti nei territori. (Rer)