Argentina: prosegue l'incendio nel parco patrimonio Unesco, in fiamme 2.500 ettari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se al momento non si registrano vittime, i residenti delle zone limitrofe hanno espresso pubblicamente preoccupazione per l'avanzata delle fiamme. Giorni fa, il governatore della provincia di Chubut, Ignacio Torres, aveva affermato che si trattava si un incendio doloso: "Una volta controllato l'incendio, i responsabili saranno trovati e pagheranno", ha affermato Torres, secondo il quale la responsabilità è del gruppo "Resistenza ancestrale mapuche" (Ram), che avrebbe appiccato l'incendio "per appropriarsi dei terreni". Torres ha specificato che verranno intraprese azioni contro "chi cerca di appropriarsi illegalmente di terreni". (Abu)