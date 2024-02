Brasile: "pressioni" per accordo di collaborazione con giustizia, sospesa multa a ex Odebrechr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giudice della Corte suprema del Brasile, Jose Antonio Dias Toffoli, ha sospeso i pagamenti dell'accordo di collaborazione che il gruppo imprenditoriale Novonor (ex Odebrecht) aveva stretto con la giustizia nel 2016, dopo la condanna per corruzione ricevuta nell'ambito dell'operazione "Lava Jato". Toffoli ha infatti riconosciuto la possibilità che l'accordo - che prevedeva il pagamento di 8,5 miliardi di reais (circa 1,5 miliardi di euro) in 23 anni - sia stato firmato dall'azienda in seguito a "pressioni" e con la promessa di ottenere la sopravvivenza finanziaria e istituzionale. "La dichiarazione di volontà contenuta nell'accordo di collaborazione deve essere il frutto di una libera scelta", si legge nel dispositivo del magistrato. All'ex Odebrecht, protagonista di numerosi scandali di corruzione in molti Paesi delle Americhe, viene inoltre concessa la possibilità di rinegoziare i termini dell'accordo. La sentenza, sottolineano i media locali, potrebbe indurre diverse altre imprese coinvolte nelle indagini "Lava Jato" a presentare analoghi ricorsi. (Brs)